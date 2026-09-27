Usaha Motul Meningkatkan Kualitas Mekanik Bengkel Independen di Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Bayangkan membawa sepeda motor kesayangan ke bengkel langganan di sudut kota, lalu ditangani oleh mekanik yang benar-benar paham. Ada rasa tenang yang sulit digantikan.

Momen itulah yang ingin dirawat oleh PT. Motul Indonesia Energy (MIE), lewat program Motul Performance Solution (MPS) yang digelar di Grand Atyasa Convention Center, Palembang, Sabtu (12/9).

Program tersebut merangkul para pemilik dan mekanik bengkel independen di Sumatra Selatan.

Baca Juga: Cara Motul Indonesia Mengenalkan DNA Motorsport dari Italia

Bukan sekadar kumpul-kumpul atau presentasi kaku di depan layar, suasana hari itu justru cair.

Sebanyak 55 peserta dari 20 bengkel lokal duduk setara, saling melempar pertanyaan, dan memegang langsung produk-produk yang selama ini mereka tuangkan ke mesin pelanggan.

"Kualitas produk yang baik harus diimbangi dengan pemahaman teknis yang tepat dari para tenaga ahli di bengkel," kata Managing Director PT. MIE Welmart Purba dalam keterangannya, Minggu (26/9).

Baca Juga: Motul Jadi Tempat Persinggahan Para Pencinta Otomotif di ICS 2026 Yogyakarta

Bagi Welmart, mekanik lokal bukan sekadar perpanjangan tangan bisnis, melainkan garda terdepan yang menjaga kepercayaan pengendara.

Dalam sesi pelatihan teknis, para peserta diajak membedik kebutuhan kendaraan modern.