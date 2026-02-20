Usaha Tak Khianati Hasil, Peserta LIGHTweight Challenge Berhasil Turun BB hingga 19 Kg!

jpnn.com, JAKARTA - LIGHTweight Challenge (LWC) 2025, ajang kompetisi penurunan berat badan yang dicetuskan LIGHThouse Clinic sejak 2014 telah sampai pada hasil akhir.

Perjalanan 22 peserta LWC 2025 sejak Oktober tahun lalu kini telah rampung.

Tiga peserta telah keluar sebagai pemenang dari kompetisi ini dengan persentase penurunan berat badan antara 18 persen hingga 23 persen dari berat badan (BB) awal selama 12 minggu.

Kebanyakan, orang melakukan usaha penurunan berat badan secara mandiri tanpa pengetahuan mengenai nutrisi.

Hal itu dialami Feybe Arsella Manoppo (32), seorang ibu dan pegawai yang telah berhasil menurunkan berat badannya lebih dari 14 kg atau setara 23 persen weight loss, serta lingkar perut berkurang sebanyak 17 cm setelah mengikuti LWC 2025 di LIGHThouse Clinic.

"Saya mengalami kenaikan berat badan secara drastis setelah melahirkan pada tahun 2024. Setelah BB naik drastis, bagian paha, lengan dan perut naik size-nya dan ini membuat saya merasa insecure," cerita Feybe.

Feybe mengaku sudah coba berbagai cara untuk menurunkan berat badan disertai olahraga, namun tidak berhasil.

"Saat menjalani program diet bersama LIGHThouse, saya merasa menemukan tempat yang tepat untuk memandu saya melakukan program penurunan berat badan yang selama ini terasa mustahil," tutur Feybe.