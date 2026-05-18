Usaha YouTube Memberantas Konten Deepfake di Platform

jpnn.com, JAKARTA - YouTube tampaknya makin serius menghadapi maraknya konten deepfake di platform miliknya.

Dalam beberapa pekan ke depan, platform berbagi video milik YouTube itu bakal membuka akses alat pendeteksi wajah berbasis AI, untuk semua kreator berusia 18 tahun ke atas.

Lewat fitur tersebut, kreator bisa mengetahui apakah wajah mereka digunakan tanpa izin dalam video buatan AI yang beredar di YouTube.

Langkah itu dinilai menjadi upaya baru YouTube untuk memberi rasa aman di tengah makin sulitnya membedakan video asli dan hasil rekayasa AI.

Dalam pengumuman di laman komunitasnya, YouTube menyebut fitur itu dibuat agar kreator lebih tenang dan bisa memastikan identitas mereka tidak disalahgunakan di platform.

Alat tersebut juga mempermudah pengguna mengajukan permintaan penghapusan video, yang dianggap memakai kemiripan wajah mereka secara tidak sah.

Juru bicara YouTube, Jack Malon, mengatakan perlindungan kini diperluas untuk semua kreator, bukan hanya akun besar atau yang sudah lama aktif.

“Baik kreator yang sudah mengunggah video selama satu dekade maupun yang baru memulai, semuanya akan mendapat tingkat perlindungan yang sama,” ujar Jack.