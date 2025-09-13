Seusai dari UEA dan Qatar, Prabowo Tiba di Bali untuk Cek Lokasi Terdampak Banjir

jpnn.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Ngurah Rai International Airport, Bali pada Sabtu (13/9).

Kedatangan Prabowo ke Bali untuk meninjau ke sejumlah tempat-tempat terdampak bencana banjir.

Prabowo diketahui langsung ke Bali usai berkunjung singkat ke dua negara, yaitu UEA dan Qatar.

Berdasarkan rilis resmi Tim Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra itu tiba di Bali mengenakan pakaian safari cokelat dan topi biru pada pukul 12.00 WITA.

Di bandara, Prabowo disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen Piek Budyakto, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Prabowo pun langsung bergegas masuk ke dalam kendaran dinas Maung putihnya menuju sejumlah lokasi terdampak banjir di Bali.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Bali diterpa bencana Banjir berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat lebih dari 120 titik banjir yang menerjang 7 wilayah administrasi di kabupaten/kota.

Titik banjir paling banyak berada di wilayah Denpasar, Bali mencapai 81 titik. (mcr4/jpnn)



