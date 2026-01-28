menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Usai Jalani Rehab, Onadio Leonardo Bakal Lebih Selektif Pilih Lingkungan Pertemanan

Usai Jalani Rehab, Onadio Leonardo Bakal Lebih Selektif Pilih Lingkungan Pertemanan

Usai Jalani Rehab, Onadio Leonardo Bakal Lebih Selektif Pilih Lingkungan Pertemanan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Onadio Leonardo dan istrinya, Beby Prisillia. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Onadio Leonardo merasa mendapat banyak pelajaran berharga seusai rehabilitasi yang dijalaninya.

Sebagai informasi, Onadio Leonardo sempat diamankan oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat atas kasus penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP DKI Jakarta, Onad, sapaannya, direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi.

Baca Juga:

Dia pun menjalani proses rehabilitasi selama tiga bulan dan telah diperbolehkan pulang ke rumah.

Dari kejadian itu, Onad pun mendapat pelajaran berharga, termasuk untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan.

Sebab lingkungan pertemanan yang baik bisa memberikan dampak yang baik pula.

Baca Juga:

"Banget, banget. Akhirnya gue penting memilah-milah mana teman yang baik, seperti Habib (Ja'far) baik, Banyak banget kemarin jenguk gue, yang gue enggak nyangka. Jadi, kayaknya gue harus memilah-milah teman sih habis ini," ujar Onadio Leonardo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (28/1).

"Pelajarannya, tahu diri kali ya, janganlah Anda bodoh," sambungnya.

Onadio Leonardo pun mendapat pelajaran berharga, termasuk untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI