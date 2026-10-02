USD Diperkirakan Tembus ke Level Rp18.050 Pada Sore Ini

jpnn.com, JAKARTA - Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan rupiah menyentuh level kisaran Rp17.950 per USD-Rp18.050 per USD.

Rully menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi memanasnya hubungan AS dengan Iran seiring eskalasi konflik yang meningkat, sehingga menaikkan harga minyak global.

“Dipengaruhi oleh global kenaikan harga minyak, yaitu meningkatnya eskalasi konflik AS dan Iran,” ucap Rully, di Jakarta, Jumat.

Mengutip Anadolu, pemerintah Iran mengungkapkan pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada kesediaan AS untuk memberikan "jaminan objektif" guna mengakhiri perang di semua lini serta memenuhi komitmen berdasarkan inisiatif diplomatik tujuh hari yang diajukan oleh Teheran.

Teheran juga menuntut pencairan aset Iran yang dibekukan, pencabutan blokade, mencabut pembatasan minyak, dan mengakhiri blokade laut.

AS sendiri baru saja mengumumkan serangkaian sanksi baru terhadap Iran yang menyasar sektor perkeretaapian dan otomotif, serta sebuah jaringan perbankan bayangan yang diduga terkait dengan Rusia,

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap dua produsen mobil terbesar Iran, Iran Khodro dan SAIPA, beserta sejumlah anak perusahaan mereka, serta perusahaan kereta api milik negara, Islamic Republic of Iran Railway Company, dan dua perusahaan kereta api lainnya.

Pihaknya juga memasukkan sektor otomotif dan perkeretaapian Iran ke dalam daftar sanksi sektoral, yang memungkinkan otoritas AS untuk menargetkan entitas atau individu mana pun yang beroperasi di industri-industri tersebut.