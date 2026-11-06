USD Masih Bertahan Tinggi, Kurs Rupiah Kian Melorot

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, bergerak melemah 7 poin atau 0,04 persen.

Mata uang rupiah menjadi Rp18.089 per dolar AS (USD) dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.082 per USD.

Analis mata uang sekaligus Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuabi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi adanya gangguan pasokan minyak di Asia Barat/Timur Tengah (Timteng).

“Pasar merespons negatif terhadap kapal-kapal tanker yang mendapat serangan di Timur Tengah yang meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan,” kata Ibrahim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), setidaknya lima kapal telah melaporkan insiden sejak hari Minggu (1/11), dengan frekuensi serangan yang mendekati rekor bulan Oktober, yakni 35 insiden yang melibatkan kapal.

Korps Garda Revolusi Islam menyatakan bahwa dua kapal tanker minyak dan satu kapal tunda terbakar dalam insiden terpisah setelah mencoba melintasi rute yang tidak sah melalui Selat Hormuz.

Arab Saudi juga mengeluarkan peringatan mengenai potensi bahaya di dekat Yanbu sebagai pusat ekspor minyak negara tersebut di Laut Merah di tengah berlanjutnya serangan dari Ansarullah Yaman (Houthi).

Ibrahim menyebut kekhawatiran mengenai pasokan juga meluas hingga ke luar Timur Tengah. Ukraina kembali melancarkan serangan terhadap kilang minyak Rusia.