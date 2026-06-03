USD Tembus Rp 17.946, IHSG Terbebani Pelemahan Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS (USD) telah menjadi sentimen yang mendorong pelemahan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

IHSG melemah hingga 255,71 poin atau 4,13 persen ke posisi 5.939,71 pada perdagangan pukul 11.10 WIB di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu hari ini.

Pada pukul 13.47 IHSG turun 5,45% menjadi 5.857,62.

"Kami perkirakan koreksi yang terjadi di JCI (Jakarta Composite Index) saat ini disebabkan oleh adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD, yang saat ini sudah mencapai Rp 17.928 per USD," ujar Analis saham dari MNC Sekuritas Herditya Wicaksana di Jakarta.

Selain itu, Didit menjelaskan tekanan juga datang dari saham-saham konglomerasi yang mencatatkan pelemahan signifikan dan menjadi pemberat utama IHSG seiring dengan kapitalisasi pasar mereka yang besar.

Di sisi lain, pergerakan IHSG dibebani oleh emiten-emiten konglomerasi yang selama dua hari belakangan ini bergerak menguat signifikan.

“Bahkan, mengalami auto reject atas (ARA)," ujar Didit.

Didit mengatakan saat ini pergerakan IHSG masih berada dalam fase pelemahan, dan belum akan terbuka peluang untuk berbalik menguat (rebound) dalam waktu dekat.