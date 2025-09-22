Usia 70 Tahun Menjadi Tonggak Kebangkitan Polantas

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-70 tahun menjadi tonggak kebangkitan polantas. Sejumlah keberhasilan strategis di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, mulai dari penertiban kendaraan menuju Indonesia Zero Over Dimensi dan Over Load, pengawalan arus mudik dan nataru yang dinilai terbaik sepanjang sejarah, hingga operasi patuh yang menekan angka kecelakaan, telah memperkuat kepercayaan masyarakat.

Menurut Menteri PAN-RB Rini Widyantini, tingkat kepercayaan publik terhadap Korlantas Polri kini menembus 94,92 persen, sebuah capaian tertinggi sepanjang sejarah pengabdian Polantas.

Tahun 2025 menjadi momentum kebangkitan Korlantas Polri dalam menjalankan pengabdian, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Memasuki usia 70 tahun pengabdiannya, polantas makin menunjukkan transformasi nyata di bawah kepemimpinan Irjen Agus Suryonugroho.

Berbagai program dan kebijakan strategis lahir sejalan dengan visi Polri Presisi, menjawab harapan publik akan hadirnya pelayanan yang profesional, humanis, dan transparan. Sejumlah langkah konkret terbukti memperkuat kepercayaan masyarakat, di antaranya; Polantas Menyapa sebagai ruang komunikasi langsung dengan masyarakat.

Pesantren Sahabat Lalu Lintas dalam menanamkan nilai keselamatan sejak dini, Penertiban kendaraan menuju Indonesia Zero Over Dimensi dan Over Load, Pengawalan arus mudik dan libur Nataru 2025 yang diapresiasi Presiden RI Prabowo Subianto sebagai yang terbaik sepanjang sejarah.

Operasi Patuh 2025 yang berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas hingga 12 persen, dan korban meninggal dunia turun 20 persen, Pengamanan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang berjalan aman dan tertib.

“Lahirnya Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nasional, yang diperingati setiap 19 September. Penegakan disiplin internal dengan tindakan tegas terhadap jajaran yang menyalahgunakan wewenang,” kata Agus Suryonugroho dalam siaran persnya, Senin (22/9).

Tidak hanya memberi instruksi dari balik meja, Irjen Agus Suryo turun langsung ke lapangan, memantau, memimpin, dan memastikan keamanan arus besar masyarakat, baik saat mudik Lebaran maupun libur natal dan tahun baru.