menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Usir Jerawat Membandel dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Usir Jerawat Membandel dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini

Usir Jerawat Membandel dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi buah pepaya. Foto: hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang bisa menyerang pria dan wanita.

Biasanya, untuk menghilangkan jerawat, Anda menggunakan obat yang tersedia di apotek.

Namun, ada juga yang lebih memilih pengobatan rumahan untuk melawan jerawat.

Baca Juga:

Berbicara tentang pengobatan rumahan, apakah Anda sudah mencoba buah-buahan?

Buah-buahan ternyata juga bisa mengatasi jerawat, karena mengandung vitamin C.

Selain itu, buah-buahan mengandung berbagai nutrisi lain yang bisa meremajakan kulit dan menghilangkan jerawat.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pepaya

Pepaya mengandung vitamin A, C dan E yang memiliki manfaat luar biasa untuk kulit, serta enzim papain bekerja baik untuk menuntaskan jerawat.

Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi jerawat dan salah satunya ialah tentu saja stroberi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI