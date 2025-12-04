Usir Jerawat Membandel dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini
jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah kulit yang bisa menyerang pria dan wanita.
Biasanya, untuk menghilangkan jerawat, Anda menggunakan obat yang tersedia di apotek.
Namun, ada juga yang lebih memilih pengobatan rumahan untuk melawan jerawat.
Berbicara tentang pengobatan rumahan, apakah Anda sudah mencoba buah-buahan?
Buah-buahan ternyata juga bisa mengatasi jerawat, karena mengandung vitamin C.
Selain itu, buah-buahan mengandung berbagai nutrisi lain yang bisa meremajakan kulit dan menghilangkan jerawat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pepaya
Pepaya mengandung vitamin A, C dan E yang memiliki manfaat luar biasa untuk kulit, serta enzim papain bekerja baik untuk menuntaskan jerawat.
Ada beberapa jenis buah yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi jerawat dan salah satunya ialah tentu saja stroberi.
