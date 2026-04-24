Usir Kecoak dengan 3 Cara Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - KECOAK merupakan binatang penghuni rumah yang sangat mengganggu.

Tak jarang, kecoak ada di atas lauk yang hendak kita konsumsi dan ini tentu membuat Anda merasa jijik.

Selama ini, kecoak memang menjadi salah satu musuh utama pemilik rumah yang membuat hunian terkesan jorok.

Berikut ini beberapa cara alami mengusir kecoak, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gunakan Perangkap Kecoak Alami

Salah satu cara alami mengusir kecoak di rumah ialah dengan menggunakan perangkap.

Kamu bisa membuat perangkap sederhana dari campuran gula, tepung gandum, dan boraks.

Kecoak akan tertarik pada gula dan tepung. Namun, boraks akan membunuh mereka secara perlahan.

2. Jaga Kebersihan Lingkungan Rumah

Kecoak senang hidup di lingkungan yang kotor dan lembap. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan rumah dengan membersihkan lantai, meja, dan permukaan lainnya secara teratur.