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Usir Ketombe dengan 3 Cara Alami Ini

Usir Ketombe dengan 3 Cara Alami Ini
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Ilustrasi cuka sari apel. (Foto: Ist/jpnn)

jpnn.com, JAKARTA - KETOMBE merupakan salah satu penyakit yang mneyerang kulit kepala.

Ketombe bisa menyebabkan rasa gatal yang tidak tertahankan.

Meski banyak produk kimia di pasaran yang menjanjikan solusi cepat, Anda bisa mengatasi ketombe secara alami tanpa efek samping.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pasta Daun Nimba

Cara alami pertama untuk mengatasi ketombe ialah dengan menggunakan pasta daun nimba.

Daun nimba dikenal memiliki sifat antijamur dan antibakteri yang kuat, menjadikannya salah satu solusi alami paling efektif untuk mengatasi ketombe.

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Caranya, rebus beberapa lembar daun nimba, lalu haluskan hingga membentuk pasta.

Oleskan ke kulit kepala secara merata dan diamkan selama 30 menit sebelum dibilas dengan air bersih.

Ada beberapa jenis cara alami yang bisa membantu mengatasi ketombe dengan cepat dan salah satunya ialah dengan lulur soda kue.

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