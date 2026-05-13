Usir Ketombe dengan 4 Masker Rambut Ini

jpnn.com, JAKARTA - KETOMBE merupakan salah satu masalah yang menyerang kulit kepala.

Ketombe bisa merusak rambut dan kulit kepala Anda, bahkan menyebabkan kerontokan rambut.

Untungnya, ketombe bisa dikontrol dan diobati secara alami. Anda bisa membuat masker alami khusus untuk mengusir ketombe.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Masker minyak kelapa dan minyak zaitun

Minyak kelapa ampuh untuk mengusir ketombe dan melembapkan kulit kepala yang kering.

Campur minyak kelapa dan minyak zaitun, oleskan dengan lembut dari akar sampai ke ujung rambut.

Diamkan selama satu jam, tutupi rambut dengan shower cap (jika ada). Bilas dengan sampo dan kondisioner.

2. Masker madu, yogurt, dan lemon

Padukan beberapa tetes madu ke dalam jus lemon. Jus lemon yang bersifat asam ini mampu mengusir ketombe.