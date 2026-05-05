Usir Ketombe dengan 6 Pengobatan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - KETOMBE merupakan salah satu masalah yang menyerang kulit kepala.

Hal paling memalukan yang bisa terjadi saat Anda berdandan untuk wawancara atau makan malam formal adalah keinginan yang kuat untuk menggaruk kulit kepala yang gatal dan juga tahu bahwa serpihan putih akan mengikuti, ke blazer hitam legam yang dibiarkan terbuka untuk dilihat semua orang.

Ketombe adalah masalah medis yang telah berhasil menyatukan lebih dari separuh populasi orang dewasa di seluruh dunia, melampaui jenis kelamin, usia, dan ras.

Baca Juga: 6 Penyebab Ketombe yang Bikin Kaget

Ketombe adalah kondisi kulit kepala yang disebabkan oleh jamur, Malassezia, yang memakan sebum (zat berminyak yang disekresikan oleh kelenjar sebasea di kulit kepala kita) dan sel-sel kulit mati yang terjadi secara alami karena pembentukan kulit baru.

Meskipun mikroba ini merupakan bagian normal dari kulit kepala, inilah saatnya ia menjadi bermasalah.

Jamur memakan sebum, memecahnya menjadi asam lemak yang bisa mengiritasi kulit kepala sensitif banyak orang.

Baca Juga: 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Mag

Hal ini juga menjadi penyebab kulit kepala kering dan gatal, yang menyebabkan sel-sel kulit mati menumpuk menjadi serpihan yang terlihat.

Tingkat sensitivitas seseorang terhadap asam lemak ini menentukan apakah mereka mengalami ketombe akut atau ringan.