Usir Nyeri Arthritis dengan Mengonsumsi 5 Buah Ini

ARTHRITIS merupakan salah satu penyakit sendi yang cukup menyakitkan.

Pernah mendengar pepatah lama ‘satu apel sehari menjauhkan dokter'?

Nah, ada juga buah-buahan super lainnya yang bisa membantu Anda mengelola kondisi seperti diabetes dan nyeri arthritis.

Ya, Anda tidak salah dengar. Seorang ahli mengungkapkan beberapa buah untuk meredakan nyeri sendi dan membuat arthritis tidak berkutik.

Arthritis adalah istilah umum yang merujuk pada sekelompok kondisi yang ditandai dengan peradangan sendi, kekakuan, dan nyeri.

Kondisi ini bisa memengaruhi orang-orang dari segala usia dan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk usia, genetika, cedera, atau gangguan autoimun seperti rheumatoid arthritis.

Tujuan utama dalam mengelola arthritis adalah untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas sendi.

Buah-buahan tertentu telah ditemukan memiliki khasiat yang bisa membantu mengatasi nyeri dan peradangan arthritis.