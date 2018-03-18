Usir Stres dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini
Rabu, 24 Desember 2025 – 01:49 WIB
jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu penyakit mental yang harus segera diatasi.
Anda tidak bisa menyangkal bahwa stres semakin meningkat karena gaya hidup yang serba cepat.
Sederhananya, stres adalah keadaan ketegangan fisik atau mental.
Stres merupakan reaksi tubuh terhadap situasi yang menantang.
Namun, jika dialami dalam jangka waktu yang lama, stres bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan.
Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara mengelola tingkat stres Anda.
Para wanita, manajemen stres tidak hanya sekadar yoga dan meditasi.
Mengonsumsi makanan yang tepat juga bisa membantu Anda tetap tenang.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi stres dengan cepat dan salah satunya adalah pistachio.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- 3 Makanan Tinggi Lemak Sehat yang Wajib Anda Konsumsi
- 9 Makanan yang Membantu Meningkatkan Energi dengan Cepat
- 9 Manfaat Cokelat Hitam, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
- Cegah Serangan Kanker dengan Rutin Mengonsumsi 3 Makanan Ini
- Anda Tidak Ingin Terserang Penyakit Alzheimer, Konsumsi 5 Makanan Ini Secara Rutin
- 5 Makanan untuk Lansia yang Tidak Memiliki Gigi