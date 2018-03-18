menu
Usir Stres dengan Mengonsumsi 9 Makanan Ini

Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - STRES merupakan salah satu penyakit mental yang harus segera diatasi.

Anda tidak bisa menyangkal bahwa stres semakin meningkat karena gaya hidup yang serba cepat.

Sederhananya, stres adalah keadaan ketegangan fisik atau mental.

Stres merupakan reaksi tubuh terhadap situasi yang menantang.

Namun, jika dialami dalam jangka waktu yang lama, stres bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara mengelola tingkat stres Anda.

Para wanita, manajemen stres tidak hanya sekadar yoga dan meditasi.

Mengonsumsi makanan yang tepat juga bisa membantu Anda tetap tenang.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi stres dengan cepat dan salah satunya adalah pistachio.

