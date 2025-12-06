menu
JPNN.com » Entertainment » Musik » Usman And The Blackstones Bawa Lagu Munir dan Lingkungan di Panggung Jogjarockarta

Usman And The Blackstones Bawa Lagu Munir dan Lingkungan di Panggung Jogjarockarta

Usman And The Blackstones Bawa Lagu Munir dan Lingkungan di Panggung Jogjarockarta
Aktivis HAM Usman Hamid bersama The Blackstones. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Usman And The Blackstones (UATB) akan tampil dalam festival rock Jogjarockarta di Lapangan Kridosono, Yogyakarta, pada 6-7 Desember 2025. Band yang aktif menyuarakan kritik sosial terkait hak asasi manusia ini dijadwalkan manggung pada hari kedua, Minggu (7/12), pukul 18.00 WIB, sebelum penampilan grup metal dunia Anthrax.

Vokalis UATB, Usman Hamid, menyatakan akan mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan dalam penampilan mereka.

“Kami akan mengangkat isu hak asasi manusia dan juga lingkungan hidup saat hadir di Jogjarockarta. Kekerasan terhadap unjuk rasa akhir Agustus dan pembabatan hutan akan menjadi sorotan utama dalam penampilan kami,” kata Usman.

Baca Juga:

UATB akan tampil bersama Gugun The Blues Shelter, memadukan genre hard rock dan blues. Mereka akan membawakan sejumlah lagu yang berisi kritik, di antaranya “Payung Hitam” dan “Munir” yang menyoroti kasus pelanggaran HAM, serta “BUMI dan Aku Kini”, “Rempang”, dan “Rain” yang mengangkat isu lingkungan dan krisis iklim. Lagu andalan “sakongsa” tentang praktik judi dan penegakan hukum juga akan dibawakan.

Band ini digawangi oleh Usman Hamid (vokal), Kelana Halim (gitar), Dwi Yudha (gitar), Kis Winarko (bass), dan Vicky (drum). Informasi lebih lanjut mengenai penampilan mereka dapat diikuti melalui akun Instagram resmi UATB. (tan/jpnn)


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

