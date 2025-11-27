Usman And The Blackstones Rilis Lagu 'Rain' sebagai Peringatan Darurat Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Usman And The Blackstones (UATB), grup musik rock yang didirikan oleh aktivis Usman Hamid Cs, merilis lagu terbaru bertajuk "Rain". Lagu yang mengangkat tema krisis iklim dan bencana alam ini sebelumnya telah dibawakan secara perdana di Rock In Celebes, Fort Rotterdam, Makassar, awal November lalu.

Lagu "Rain" merupakan refleksi atas ancaman perubahan iklim yang semakin nyata dan mengkhawatirkan. Lirik lagu ini ditulis sebagai respons terhadap fenomena hujan terus-menerus di musim kemarau, banjir besar, dan kepunahan satwa.

"Hujan yang sebenarnya merupakan berkah kehidupan, justru menjadi ancaman bahaya. Baru-baru ini, hujan membawa racun plastik akibat pencemaran lingkungan. Terakhir, hujan membawa bencana besar dari Tapanuli Tengah sampai Vietnam. Ini darurat iklim," jelas Usman dalam keterangannya, Kamis (27/11).

Gitaris UATB, Kelana Halim, menambahkan, "Kami baru saja merilis lagu dalam Bahasa Inggris yang relevan dengan masalah saat ini. Judulnya 'Rain' tepat satu bulan lalu, yaitu di 28 Oktober lalu. Harapan kami negara menyatakan darurat iklim."

Lagu tersebut telah menjadi bagian dari kompilasi 'Sonic/Panic Volume 3' yang dirilis pada 1 November 2024.

Melalui lagu ini, UATB berharap dapat menjadi pengingat untuk peduli lingkungan dan mendorong tindakan nyata mengurangi dampak krisis iklim.

"Lewat lagu 'Rain', kami menyuarakan pesan pentingnya menjaga lingkungan. Dampaknya bisa sampai membunuh satwa dan membuat hidup kita seperti di neraka. Kami berharap lagu ini turut menjadi inspirasi masyarakat membela lingkungan," kata Usman Hamid.

Lagu "Rain" kini dapat diakses di seluruh platform musik digital. UATB sebelumnya telah merilis album perdana "Bumi dan Aku Kini" yang membahas isu-isu iklim, korupsi, dan hak asasi manusia. (tan/jpnn)