Usman Heri Purwono Resmi Menyandang Gelar Doktor Hukum UP, Predikat Cum Laude
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol (Purn) Usman Heri Purwono berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Pancasila (UP) dengan predikat cum laude.
Usman setelah meraih kelulusan dalam ujian Sidang Terbuka Angkatan I Program Doktor Ilmu Hukum UP Tahun Ajaran 2025/2026, pada Sabtu (18/10).
Sidang tersebut dilaksanakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dihadiri jajaran pimpinan, tim promotor, co-promotor, serta dewan penguji yang terdiri dari para akademisi dan pakar di bidang hukum.
Dipimpin langsung oleh Rektor UP Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. selaku Ketua Sidang dan juga Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Sidang, serta Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sebagai Ketua Penguji. Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali selaku penguji dan lainnya.
“Alhamdulillah akhirnya selesai, ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk keluarga saya tercinta,” kata Usman Heri.
Usman berhasil meraih predikat cum laude dengan IPK 3,90 setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Perluasan Objek Praperadilan Terhadap Penyelidikan Dalam Perwujudan Keadilan Bermartabat”.
Disertasi ini menyoroti isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
“Saya mengkaji perluasan kewenangan pranata praperadilan melaksanakan penangawasan horizontal kelembagaan terhadap kekuasaan penyidikan dalam penyelidikan untuk perwujudan keadilan bermartabat,” tegas Usman.
Mantan Kabid Propam PMJ Usman Heri Purwono resmi menyandang gelar doktor Hukum UP dengan predikat Cum Laude
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertahankan Disertasi, Nyoman Adhi Suryadnyana Raih Gelar Doktor dari UNJ
- Doktor Termuda IPB Ciptakan Inovasi Deteksi Kerusakan Lingkungan Akibat Karhutla
- Raih Gelar Doktor, Herman Deru Siap Bawa Terobosan Model Pembangunan Inklusif
- UP Kukuhkan Dwi Ria Latifa sebagai Doktor Ilmu Hukum Keempat
- Bahas Politik Identitas, Puguh Wiji Pamungkas Raih Gelar Doktor Unmer Malang
- Beasiswa Program Doktor untuk Dosen Dibuka, Sebegini Kuota Disiapkan Kemdiktisaintek