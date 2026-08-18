USNI Perkuat Penerbitan Kampus & Hak Kekayaan Intelektual

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) meresmikan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) dan USNI Press dalam Grand Launching serta Seminar Kolaboratif di Auditorium USNI, Jakarta, pada Selasa (18/8).

Mengusung tema “Sinergi Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Penguatan Literasi Akademik: Dari Publikasi Ilmiah menjadi Kekayaan Ilmiah Terlindungi”, langkah strategis ini diambil untuk memperkuat budaya akademik, publikasi ilmiah, perlindungan karya, hingga hilirisasi hasil riset kampus.

"Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar di era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan," kata Rektor USNI, Dr. Sihar P. H. Sitorus.

Menurutnya, karya ilmiah dan hasil penelitian dosen maupun mahasiswa tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen akademik di perpustakaan, melainkan harus terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"USNI bertekad membangun ekosistem kampus yang berdaya saing global," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala USNI Press sekaligus Wakil Rektor I dan III USNI, Dr. Dian Alanudin mengungkapkan USNI Press bukan sekadar unit kerja baru, melainkan bentuk komitmen penerbitan akademik yang profesional.

"USNI Press siap memfasilitasi penerbitan buku referensi, monograf, buku ajar, hingga modul bermutu tinggi yang menjembatani riset akademisi dengan kebutuhan industri serta publik secara digital dan adaptif," katanya.

Di sisi lain, Sentra KI USNI yang berada di bawah naungan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) difungsikan sebagai pusat layanan konsultasi, pendampingan, serta pendaftaran kekayaan intelektual.