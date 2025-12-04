USSEC Sebut Indonesia Masih Menjadi Pasar Strategis Kedelai AS

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu pasar paling strategis bagi Kedelai AS di dunia.

Berbekal populasi lebih dari 280 juta jiwa dan preferensi budaya yang kuat terhadap makanan berbahan dasar kedelai seperti tempe dan tahu, Indonesia merupakan tujuan impor kedelai utuh AS terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia (USSOY.org, September 2025).

AS menguasai 89% pangsa impor kedelai utuh Indonesia pada 2024 yang mencerminkan kepercayaan, kualitas, dan pasokan yang konsisten selama puluhan tahun.

Executive Director – East Asia, U.S. Soybean Export Council (USSEC) Carlos Salinas menilai kemitraan Indonesia-USA kini terus berkembang melalui kolaborasi lintas sektor perdagangan, pakan, dan pangan, membantu Indonesia memenuhi permintaan protein yang terjangkau dan bergizi yang terus meningkat.

“Kemitraan ini membuka potensi kolaborasi yang signifikan. Bagi produsen pakan di Indonesia, akses ke bungkil kedelai berkualitas tinggi dan terlacak dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja ternak,” ungkap Carlos kepada JPNN.com, baru-baru ini.

Carlos mengungkapkan bagi pengolah makanan, U.S. Soy menawarkan keandalan dan keberlanjutan yang terverifikasi yang menarik bagi konsumen yang sadar lingkungan.

“Mengingat komitmen Indonesia untuk membeli produk pertanian AS hingga USD 4,5 miliar, kami juga melihat peluang baru bagi bisnis Indonesia untuk memperkuat rantai pasokan kedelai dan bungkil kedelai seiring implementasinya yang makin jelas,” jelas Carlos.

Peluang Besar