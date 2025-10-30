menu
Ustadz Abdul Somad Doakan Gubernur Riau dan Wakilnya Dapat Berkah

Ustadz Abdul Somad Doakan Gubernur Riau dan Wakilnya Dapat Berkah
Ustaz Abdul Somad alias UAS kembali diterpa hoaks. Foto: Instagram ustadzabdulsomad_official

jpnn.com - Ustadz Abdul Somad (UAS) memberikan doa khusus untuk Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur SF Harianto agar senantiasa diberi kekuatan, keberkahan, dan amanah dalam memimpin Provinsi Riau.

Doa tersebut disampaikan UAS dalam sebuah video call yang direkam dan beredar pada Kamis (30/10)

Di mana terlihat suasana hangat dan penuh kekeluargaan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, turut serta di ruangan itu Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan.

Dalam doa penutup yang terdengar jelas UAS mengucapkan doa untuk para pemimpin Riau ini.

“Semoga amanah. Amin. Orang-orang yang sudah memberikan keselamatan, kedamaian, kebaikan, balaslah dengan balasan kebaikan ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasohbihi wasallam walhamdulillahi robbil alamin. Amin. Nabi ikut senang. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,” ujar UAS.

Setelah doa tersebut, terdengar suara dari yang hadir menyampaikan ucapan terima kasih kepada UAS.

Momen ini menjadi simbol keharmonisan antara pimpinan daerah dan tokoh ulama, yang saling mendukung demi kemajuan Riau.

Gubernur Abdul Wahid menyampaikan rasa terima kasihnya atas doa dan dukungan yang diberikan oleh Ustadz Abdul Somad.

