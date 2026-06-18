Ustaz Abdul Somad Bersaksi untuk Abdul Wahid, Banyak yang Perlu Anda Tahu

jpnn.com - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau (nonaktif) Abdul Wahid di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (18/6), menghadirkan dai kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai saksi meringankan.

Di hadapan majelis hakim UAS menegaskan bahwa hingga kini dirinya belum melihat bukti yang menunjukkan Abdul Wahid terlibat dalam perkara yang sedang disidangkan.

“Sampai saat ini saya tidak melihat satu pun bukti,” ujar UAS saat menjawab pertanyaan tim kuasa hukum terdakwa.

UAS menyampaikan sejumlah keterangan mengenai hubungannya dengan Abdul Wahid, mulai dari proses Pilgub Riau, komunikasi selama menjabat sebagai gubernur, hingga penilaiannya terhadap karakter sahabatnya tersebut.

UAS mengaku telah mengenal Abdul Wahid sejak lama dan terlibat dalam proses kampanye Pilgub Riau.

Bahkan, ia menceritakan pernah mengantar langsung Abdul Wahid mendaftar ke KPU Riau menggunakan mobil Jeep yang dikendarainya sendiri.

Menurutnya, dukungan yang diberikan kepada Abdul Wahid berangkat dari keyakinannya terhadap berbagai program pembangunan yang dijanjikan untuk masyarakat Riau, termasuk rencana pembangunan Islamic Center.

Namun, ia menilai seluruh program tersebut terhenti setelah Abdul Wahid tersandung kasus hukum.