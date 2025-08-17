Ustaz Das’ad Latif Doakan PSI Lolos ke DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Das’ad Latif mendoakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa menembus parlemen pada Pemilu mendatang.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Doa untuk Republik Tercinta dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Blok M, Jakarta Selatan.

“Insyaallah (PSI) ditakdirkan Allah kelak ada masuk ke parlemen tingkat nasional anggota DPR RI, maka suara terus soal pendidikan ini bantu Bapak Presiden Prabowo,” kata Das’ad, Sabtu (16/8).

Ia menegaskan pentingnya program pendidikan sebagai jalan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurutnya, bangsa yang terjebak dalam kebodohan akan sama seperti hidup dalam kegelapan.

“Program mencerdaskan kehidupan bangsa saudara-saudara sekalian. Bagi kalian orang Islam pasti pernah dan tahu apa itu jadi masyarakat jahiliah. Tidak ada yang suka, jangankan hidup pada zaman jahiliyah, Anda saja dibilangi kamu jahiliyah, marah,” tegasnya.

Das’ad menilai hadirnya PSI di parlemen kelak bisa ikut memperkuat agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama di sektor pendidikan.

Ia pun berpesan agar kader PSI menjadikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan untuk kepentingan pribadi.