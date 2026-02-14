Ustazah Bahijah Hamid: Ramadan Waktu Mustajab Doakan Indonesia Lebih Baik

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Forum Komunitas Ustazah Sejabodetabek (FOKUS) menggelar khatam Al-Qur’an dan doa bersama di Alhamd Carpet, Radio Dalam, Jakarta, kediaman H. Malik Mahboob Ahmad, Kamis (11/2/2026).

Ketua Umum FOKUS Ustazah Bahijah Hamid sekaligus pemimpin Majelis Ta'lim Daruttaqwa menegaskan pentingnya memperbanyak doa, khususnya untuk bangsa dan negara agar Indonesia menuju kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan penuh keberkahan.

Dalam doa bersama tersebut, FOKUS secara khusus mendoakan Presiden Prabowo Subianto, rakyat Indonesia, serta perdamaian dunia.

“Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk mendoakan pemerintah, Bapak Presiden, bangsa, dan negara,” ujar Ustazah Bahijah Hamid.

Doa juga ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Medan), Sumatera Barat (Padang), Jawa Barat dan di banyak kota lainnya.

“Mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita yang terkena musibah akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Dan apa yang sudah kita lakukan menjadi amal sholeh yang diterima oleh Allah SWT,” demikian disampaikan dalam rangkaian doa.

Ustazah Bahijah menyebut membaca Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berada di antara ayat-ayat tentang puasa, di mana saat berpuasa dan menjelang berbuka, merupakan momentum mustajab untuk memohon kebaikan bagi diri, keluarga, bangsa, dan negara.

Selain itu, berdoa dengan membaca Surat An-Naml ayat 62 juga menegaskan hanya Allah SWT yang mengabulkan doa dalam kesulitan.