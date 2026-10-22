Usul Luhut Soal Korupsi Hanya Suap Dikritik, PDIP: Bisa Buka Jalan Penjarahan Uang Negara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Yulius Setiarto mengkritik usul Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin menghapus unsur kerugian keuangan negara dari definisi korupsi di Indonesia.

"Kalau korupsi dipersempit menjadi suap saja, justru membuka jalan bagi penjarahan uang negara yang tidak meninggalkan jejak suap," kata Yulius kepada awak media dikutip Kamis (22/10).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menuturkan menghapus unsur kerugian keuangan negara dalam rezim korupsi sebagai kekeliruaj membaca Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC).

Dia juga merasa usul menghapus unsur kerugian keuangan bertabrakan dengan agenda legislasi antikorupsi yang tengah dikebut DPR.

Selama ini, kata Yulius, UU Tipikor mengenal banyak bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari suap hingga gratifikasi.

Adapun, unsur kerugian negara tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang kini dipindahkan ke Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.

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Yulius mengatakan UNCAC yang diratifikasi Indonesia lewat UU Nomor 7 Tahun 2006 juga tidak pernah memberi satu definisi tunggal tentang korupsi.

Konvensi mengatur penggelapan aset oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, peningkatan kekayaan secara tidak sah, suap di sektor swasta, sampai pencucian uang masuk rezim korupsi.