Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda, Begini Respons Wagub Erwan
jpnn.com, BANDUNG - Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda, sampai hari ini masih dalam pembahasan.
Wacana itu pertama kali diajukan oleh para budayawan dan akademisi untuk memperkuat identitas budaya.
DPRD Jawa Barat telah menerima aspirasi ini dan sedang mengkaji naskah akademik yang ada.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan enggan mengomentari lebih dalam soal rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat ini.
Menurutnya, yang bisa berkomentar lebih banyak adalah Gubernur Dedi Mulyadi.
"Saya serahkan sepenuhnya kepada pak gubernur, karena memang pak gubernur yan punya kebijakan," kata Erwan di Bandung, Rabu (8/7/2026).
Erwan mengaku pemerintah mengikuti proses yang sedang dilalui DPRD Jabar dalam perubahan nama provinsi menjadi Tatar Sunda ini.
Pemerintah memilih untuk tidak menanggapi terlalu serius karena jalan panjang masih harus dilalui.
Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda masih dalam pembahasan. Wagub Erwan Setiawan menyerahkan sikap pemerintah kepada gubernur.
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