Usulan PT Jadi 7 Persen Bisa Jadi Sandungan PSI ke Parlemen

jpnn.com - Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai usulan ambang batas perlemen atau parliamentary threshold (PT) tujuh persen mempersempit ruang PSI masuk ke parlemen.

Diketahui, pernyataan PT tujuh persen disampaikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dalam sebuah wawancara di Jakarta, Sabtu (21/2).

Arifki menduga usul PT tujuh persen bukan semata mewujudkan desain kelembagaan yang kuat, melainkan ada instrumen politik lain.

“Dalam konteks 2029, PSI menjadi salah satu partai yang paling terdampak jika aturan itu diberlakukan,” ujar dia melalui layanan pesan, Rabu (25/2).

Arifki mengatakan usul PT tujuh persen menjadi sinyal kuat bagi kader NasDem untuk tidak pindah ke PSI, seperti terjadi belakangan.

Menurut pengamat politik itu, potensi migrasi kader NasDem ke PSI ke depan masih terbuka dan bahkan bisa makin besar.

"Dalam konteks itu, usulan ambang batas tujuh persen dapat dibaca sebagai 'lampu kuning' bagi kader yang mempertimbangkan perpindahan partai, agar menimbang ulang risiko elektoral jika bergabung dengan partai yang belum pernah lolos parlemen, "ujar Arifki.

Arifki menilai ambang batas lebih tinggi membuat partai-partai kecil dan menengah akan menghadapi hambatan besar lolos ke parlemen.