Usulkan Dapur MBG Berbasis Sekolah, Ketum Logis 08 Anshar Ilo: Solutif, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo mengusulkan sebagian besar dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditempatkan dan dikelola di lingkungan sekolah masing-masing penerima manfaat, khususnya untuk siswa dan pelajar.

Menurut Anshar Ilo yang juga mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI model dapur berbasis sekolah akan memberikan banyak keuntungan dibandingkan sistem dapur terpusat yang harus melayani banyak sekolah sekaligus.

Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo. Foto: Source for JPNN.com

"Logis 08 mengusulkan agar sebagian besar dapur MBG dibangun dan dioperasikan di sekolah-sekolah penerima manfaat. Selain lebih dekat dengan siswa, model ini akan meningkatkan efektivitas distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan yang diberikan," ujar Anshar Ilo, Rabu (10/6/2026).

Dia menjelaskan terdapat sejumlah alasan penting mengapa dapur berbasis sekolah layak dipertimbangkan pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Pertama, makanan dapat disajikan dalam kondisi lebih segar karena tidak membutuhkan waktu distribusi yang panjang. Dengan demikian kualitas gizi dan kebersihan makanan lebih terjamin.

Kedua, biaya distribusi dan transportasi dapat ditekan secara signifikan. Selama ini, sebagian anggaran juga terserap untuk pengiriman makanan dari dapur pusat ke berbagai sekolah yang jaraknya cukup jauh.