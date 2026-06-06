Usung Filosofi Essence of Beauty, Elara Skin Luncurkan Skincare Berbasis EXO3

jpnn.com, JAKARTA - Inovasi teknologi perawatan kulit berbasis exosome makin mudah dijangkau masyarakat. Elara Skin Indonesia memperkenalkan teknologi EXO3 yang menjadi inti dari seluruh rangkaian produknya untuk mendukung kesehatan dan kecantikan kulit sehari-hari.

Teknologi EXO3 merupakan plant exosome yang berasal dari Centella Asiatica. Selama ini, teknologi exosome lebih dikenal dalam berbagai perawatan di klinik kecantikan dan estetika.

Melalui peluncuran yang mengusung tema Unveil the Essence, Elara berupaya menghadirkan pengalaman perawatan kulit berbasis teknologi modern yang dapat digunakan secara mandiri di rumah.

Chief of Sales & Marketing Officer Elara Skin Indonesia, Rebecca Kezia, mengatakan teknologi EXO3 dirancang untuk menjawab kebutuhan perempuan modern yang menginginkan perawatan kulit yang lebih sederhana, nyaman, dan relevan dengan rutinitas harian.

"Kami memberi kesempatan bagi perempuan Indonesia untuk merasakan pengalaman merawat kecantikan dengan lebih mudah dari rumah dan mudah diaplikasikan di keseharian,” ujar Rebecca, dalam keterangannya, Sabtu (6/6).

Menurut dia, pendekatan tersebut sejalan dengan filosofi Essence of Beauty yang menekankan perawatan kulit secara personal tanpa harus mengubah karakter alami seseorang.

Teknologi EXO3 kemudian diterapkan pada seluruh rangkaian produk Elara, mulai dari pembersih wajah, toner, serum, pelembap, hingga tabir surya.

Produk-produk tersebut dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan kulit, seperti anti-aging, calming, hydrating, dan brightening.