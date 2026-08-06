Usung Konsep Elevated Urban SUV, Mitsubishi New Xforce HEV Punya Desain Elegan & Kabin Lapang

jpnn.com, TANGERANG - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi meluncurkan Mitsubishi New Xforce HEV kepada publik di Jakarta.

Mengusung konsep "Elevated Urban SUV", Mitsubishi New Xforce hadir dengan peningkatan pada desain eksterior, interior hingga fitur teknologi keselamatan.

Mitsubishi New Xforce HEV memiliki identitas visual yang membedakannya dengan varian lain.

SUV lima penumpang itu memiliki karakter desain yang lebih modern. Hal itu terlihat pada bagian front grille accent, rear combination lamp clear smoke type, serta electric shifter

Velg berukuran 18-inch Unique HEV Wheel Design mempertegas kesan gagah pada Mitsubishi New Xforce HEV.

Dengan demikian, Mitsubishi New Xforce HEV tidak hanya menawarkan diferensiasi teknologi, tetapi juga tampilan visual yang memperkuat posisinya sebagai varian tertinggi.

Mitsubishi New Xforce menghadirkan kabin yang dirancang untuk mendukung aktivitas harian maupun perjalanan bersama keluarga.

Peningkatan pada suspensi, ruang kabin yang luas, bangku belakang dengan 8 pengaturan kenyamanan, serta fitur seperti Dual auto A/C dengan NanoeX, power driver seat, power tailgate, ambient light, hingga Yamaha Premium Audio pada paket tertentu, menjadikan perjalanan terasa lebih tenang, halus, dan menyenangkan.