Usung Konsep Modern Beauty, Nrincing Fokus Perluas Pasar di Platform Digital

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan industri beauty dan wellness di Indonesia mendorong lahirnya berbagai brand retail yang berupaya menjawab perubahan kebutuhan konsumen.

Kondisi itu didukung meningkatnya perhatian masyarakat terhadap perawatan diri, kesehatan, dan gaya hidup seimbang.

Salah satu brand yang hadir di tengah tren tersebut adalah Nrincing, retail beauty dan wellness yang mulai dikembangkan pada 2024.

Berbasis di Tulungagung, Jawa Timur, Nrincing mengusung konsep modern beauty and wellness retail dengan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas.

Founder Nrincing, Abdu Sholeh, mengatakan pengembangan brand ini berangkat dari pengamatan terhadap perubahan perilaku konsumen.

Menurutnya, konsumen saat ini tidak hanya mencari produk, tetapi juga kemudahan akses terhadap berbagai kebutuhan yang relevan dengan gaya hidup mereka.

“Nrincing kami bangun dengan melihat perubahan kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan aspek beauty dan wellness. Kami ingin menghadirkan retail yang mampu mengikuti perkembangan tersebut,” ujar Abdu, Senin (1/6).

Dalam operasionalnya, Nrincing mengusung konsep multi-brand retail dengan menghadirkan beragam kategori produk yang berkaitan dengan beauty dan wellness.