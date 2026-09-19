Usung Konsep River of Sight, Optik Tunggal Buka Gerai Baru di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Optik Tunggal membuka gerai dengan konsep baru di Summarecon Mall Bekasi 2, Jumat (18/9). Gerai tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan perawatan penglihatan (vision care) yang ditujukan bagi pelanggan lintas generasi.

Pembukaan gerai di Bekasi ini menjadi kelanjutan dari penerapan New Store Concept Optik Tunggal yang sebelumnya diperkenalkan di Gandaria City.

Konsep tersebut menggabungkan kenyamanan ruang, teknologi, dan layanan profesional dalam pengalaman perawatan penglihatan.

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Direktur Operasional Retail Optik Tunggal Doli Rosmiaty hadir dalam pembukaan gerai tersebut.

"Kehadiran gerai baru ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan eyewear," kata Doli.

Mengusung konsep River of Sight, desain gerai menggambarkan perjalanan, perkembangan, dan perubahan kebutuhan penglihatan dari waktu ke waktu.

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Konsep tersebut diterapkan melalui penataan ruang yang dirancang untuk mendukung kenyamanan pelanggan selama memilih produk.

Aspek kenyamanan juga diperhatikan melalui penerapan glareless lighting. Sistem pencahayaan tersebut dirancang untuk mengurangi pantulan cahaya sehingga pelanggan dapat lebih nyaman saat memilih kacamata dan produk penglihatan lainnya.