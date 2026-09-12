Usung Misi Bangkit, Borneo FC Incar Kemenangan Perdana di Markas Persijap Jepara

jpnn.com, JAKARTA - Borneo FC Samarinda berada dalam tekanan besar untuk segera bangkit pada pekan kedua Super League 2026/27.

Setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Persija Jakarta di laga pembuka, skuad Pesut Etam kini membidik kemenangan mutlak saat bertandang ke markas Persijap Jepara, Sabtu (12/9) malam.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini malam ini bakal menjadi ujian krusial bagi konsistensi Borneo FC Samarinda.

Baca Juga: Shin Tae Yong Ungkap Kondisi Terkini Pemain Persija Seusai Laga Melawan Borneo FC

Kekalahan di kandang pada partai perdana memaksa tim asuhan Mauro Jeronimo ini tidak memiliki pilihan lain selain pulang membawa poin penuh.

Bek asing Borneo FC Iago Mendonca memastikan tim telah memanfaatkan waktu sepekan untuk membenahi berbagai kelemahan yang muncul saat menghadapi Persija.

Evaluasi dilakukan agar kesalahan serupa tidak kembali terulang di Jepara.

"Persiapan kami sangat bagus. Hal-hal yang kami butuh tingkatkan, kami sudah usaha tingkatkan dalam minggu terakhir ini. Hal-hal yang bagus, tetap harus pertahankan," ujar Iago.

Dia menyebut seluruh pemain telah bekerja keras mempersiapkan diri agar Borneo FC mampu memberikan respons positif setelah hasil mengecewakan pada pertandingan pertama.