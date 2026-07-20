Usung Misi Zero Hunger, Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Belajar ke India hingga Brasil
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan seluruh jajaran kabinetnya untuk tidak ragu belajar dari negara-negara lain mengenai tata cara mengurangi kasus kelaparan.
Dia menginstruksikan untuk mengirim tim ke India, Brasil, Tiongkok, hingga Vietnam dengan misi zero hunger atau nol kelaparan.
Hal itu dia katakan saat taklimat dalam agenda Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, pada Senin (20/7).
“Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain, jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam, belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan,” ucap Prabowo.
Prabowo menuturkan bahwa tidak boleh anggota G20 (19 negara anggota dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa) termasuk Indonesia yang mengalami kelaparan.
Menurut dia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan SDGs (Sustainable Development Goals) dengan misi no poverty atau tidak ada kemiskinan. Kemudian, target berikutnya adalah zero hunger atau nol kelaparan.
SDG ketiga, adalah good health dan well-being. Dilanjutkan quality edukasi, gender equality, clean water, affordable ame clean energy, decent work and economic growth, industry innovation infrastructure, reduced inequalities.
“Ini yang sedang kita kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, Saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional,” kata dia.
Prabowo Subianto meminta para menteri dan jajarannya untuk belajar ke sejumlah negara mengenai cara mengurangi kelaparan.
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