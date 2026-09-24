Usung Plant Your Investment, Capital Market Run 2026 Targetkan 4.000 Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kembali menggelar Capital Market Run 2026.

Ajang lari nasional ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 49 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia.

Capital Market Run 2026 akan berlangsung pada Minggu, 29 November 2026, di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Kegiatan tersebut digelar bersama Indonesia Muda Road Runner (IMRR) sebagai race organizer dengan mengusung tema "Plant Your Investment".

Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi KSEI sekaligus Ketua Panitia HUT ke-49 Pasar Modal Indonesia, Dharma Setyadi, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana untuk mendekatkan pasar modal dengan masyarakat.

Selain investasi keuangan, peserta diajak berinvestasi pada kesehatan diri dan kelestarian lingkungan.

"Melalui kegiatan ini, kami mengajak seluruh peserta untuk menjadi bagian dari perubahan untuk masa depan diri maupun lingkungan yang lebih baik,” ujar Dharma, dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Capital Market Run 2026 menghadirkan dua kategori, yakni 5K dan 10K, dengan titik start dan finish di Plaza Timur GBK. Penyelenggara menargetkan sekitar 4.000 peserta, meningkat dibandingkan kuota pada penyelenggaraan tahun sebelumnya.

Race Director IMRR Satrio Guardian mengatakan penambahan kuota dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya antusiasme peserta.