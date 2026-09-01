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Usung Semangat Kolaborasi, PKS Gelar Rangkaian HUT ke-81 RI Dalam 4 Klaster

Usung Semangat Kolaborasi, PKS Gelar Rangkaian HUT ke-81 RI Dalam 4 Klaster
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Presiden dan Sekjen PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) serta Muhammad Kholid ziarah ke makam Bung Hatta di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta, pada Kamis (13/8). Dokumen PKS

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rangkaian Peringatan HUT ke-81 RI, yang dibagi dalam empat klaster untuk menghadirkan pemaknaan kemerdekaan dari berbagai sisi.

Ketua Panitia Rangkaian Peringatan HUT ke-81 RI PKS Bachtiar Firdaus, menyebut kegiatan untuk menguatkan semangat kolaborasi.

Semangat kolaborasi, kata Bachtiar, menjadi upaya PKS meneladani founding father yang mampu mengantarkan ke kemerdekaan Indonesia.

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"Founding father sudah membuktikan, mereka tidak punya apa-apa, mereka punya semangat kolaborasi gotong royong bisa memerdekakan Indonesia," kata dia kepada awak media, Selasa (1/9).

"Saatnya kita dengan semangat kolaborasi dan gotong royong untuk memajukan negara kita tercinta ini."

Bachtiar menuturkan klaster pertama rangkaian kegiatan PKS dengan berziarah ke makam Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno serta Muhammad Hatta atau Bung Hatta.

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"Kunjungan dan ziarah ke makam proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta dan juga upacara hari kemerdekaan," ujar dia.

Bachtiar mengatakan klaster kedua Rangkaian Peringatan HUT ke-81 RI oleh PKS dengan menguatkan semangat intelektual melalui dialog kebangsaan.

PKS menggelar Rangkaian Peringatan HUT RI ke-81 yang dibagi dalam empat klaster. Mulai dari olahraga hingga seni.

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