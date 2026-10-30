Usung Semangat Persatuan, DPP AAI Nasional Bersatu Periode Baru Resmi Dikukuhkan

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu resmi menggelar pelantikan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2026–2031 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/10) malam.

Agenda pengukuhan ini menjadi tonggak penting bagi organisasi dalam menyelaraskan visi langkah hukum ke depan.

Acara pelantikan dikemas secara khidmat dengan mengangkat tema besar, yaitu “Harmoni dalam Perbedaan, Kekuatan dalam Persatuan, Melangkah dalam Kemesraan, Bersatu Asosiasi Advokat Indonesia untuk Masa Depan Gemilang”.

Melalui jargon tersebut, manajemen organisasi menegaskan bahwa adanya perbedaan pandangan, latar belakang, pengalaman, maupun pemikiran antarpengurus tidak boleh menjadi pembatas.

Dinamika tersebut justru dipandang sebagai kekayaan internal yang dapat disatukan lewat komunikasi terbuka, sikap saling menghormati, dan tradisi musyawarah.

Berdasarkan surat keputusan organisasi, nakhoda kepengurusan DPP AAI Nasional Bersatu periode 2026–2031 resmi dipercayakan kepada pakar hukum Prof. Jamin Ginting selaku Ketua Umum.

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Dalam menjalankan roda organisasi, Prof. Jamin Ginting akan didampingi oleh Ruth M. Simamora, S.H., M.Kn. yang ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal, serta Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H. yang mengemban tugas ganda sebagai Ketua Panitia Pelantikan sekaligus Bendahara Umum DPP AAI Nasional Bersatu.

Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Nasional Bersatu, Prof. Jamin Ginting, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni. Momentum ini menjadi awal tanggung jawab bersama untuk membangun masa depan profesi advokat yang lebih baik.