Usung Semangat Persatuan, East X West Combat Sports Festival Sajikan Duel Petarung Pilihan

jpnn.com, JAKARTA - East x West Combat Sports Festival menghadirkan duel para petarung pilihan Indonesia dengan mengusung semangat persatuan.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, festival ini juga membawa kepedulian terhadap bencana di wilayah Aceh – Sumatera, di mana seluruh hasil penjualan tiket akan didonasikan sepenuhnya untuk membantu para korban terdampak.

Apalagi East x West Combat Sports Festival tidak hanya akan menyajikan pertarungan para petarung keras laki-laki namun juga untuk pertama kalinya menampilkan kick boxing perempuan. Tidak cukup disitu saja karena masih ada featured performance.

“Kami menggelar East x West Combat Sports Festival ini terinspirasi dari rivalitas legendaris East vs West yang telah lama hidup dalam dunia hip-hop. Dalam festival nanti akan tampil tim East yang diperkuat petarung-petarung dari wilayah Indonesia bagian Timur dan tim West dengan materi atlet asal Indonesia bagian Barat."

"Kami bukan memisahkan, tetapi mencoba mengangkat potensi olahraga combat yang ada di seluruh tanah air dengan label Barat dan Timur agar lebih konsentrasi dan fokus,” kata Promotor Kevin Valentino Rouw dari Melanesian Clan kepada para awak media dalam jumpa pers di Restoran Boca Rica, Hotel Mangkuluhur, Jakarta, Minggu (14/12/2025).

Kevin menyampaikan East x West Combat Sports Festival merupakan acara kolaborasi antara Melanesian Clan dan The Faithers yang lahir dengan mengusung semangat persatuan.

Dengan semangat itu, kata Kevin, melalui persaingan di ajang festival, pihaknya akan membangun identitas baru yang tidak peduli dari mana latar belakang seseorang berasal. Timur atau Barat, Besar atau Kecil, di East x West Combat Sports Festival semua berdiri setara yang hadir sebagai ruang yang menyatukan komunitas, atlet, musik dan penonton dalam satu nilai yang sama yaitu, Respect.

Lebih lanjut Kevin mengemukakan, panggung utama dari East x West Combat Sports Festival dibangun dari rivalitas yang sudah lama memanas antara Yunus Martin Wamaer dan Bokir Sasmita.