jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) terus mengembangkan berbagai destinasi untuk menarik minat turis domestik maupun wisatawan mancanegara (wisman). Beragam destinasi mulai dari kuliner, belanja, rekreasi keluarga hingga olahraga air, telah hadir di kawasan PIK maupun PIK2.

Sepanjang 2026, PIK Tourism Board mencatat jumlah kunjungan wisata ke kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu mencapai hampir 30 juta turis. Mayoritas kunjungan tersebut berasal dari wisatawan domestik.

Head of PIK Tourism Board Fenny Maria mengatakan jumlah kunjungan itu masih berpotensi meningkat menjelang liburan akhir tahun.

“Kalau selama 2026 ini sudah mau mendekati 30 juta. Angka ini memang angka akumulatif. Target kami sampai akhir tahun kemungkinan bisa di angka 34 juta,” kata Fenny.

Selain wisatawan domestik, sejumlah rombongan wisman di dari Malaysia dan Korea Selatan, juga mengunjungi kawasan PIK.

Oleh karena itu, PIK Tourism Board menggandeng sejumlah agen perjalanan untuk mendata rombongan wisatawan asing beserta aktivitas mereka selama berada di kawasan tersebut.

“Setiap hari kami punya data. Misalnya ada 60 orang dari Malaysia, 50 orang dari Korea, kemudian kami data kegiatan mereka ngapain saja di sini,” tutur Fenny.