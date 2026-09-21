Usung Tema 'Menembus Rintangan, Mengejar Harapan', Gonzaga Festival 2026 Digelar

jpnn.com, JAKARTA - SMA Kolese Gonzaga kembali menyelenggarakan Gonzaga Festival 2026.

Mengusung tema 'Menembus Rintangan, Mengejar Harapan', festival itu digelar pada 19 - 26 September 2026.

Gonzaga Festival 2026 hadir sebagai ruang bagi para siswa merayakan kreativitas sebagai bentuk keberanian dalam berkarya dan merefleksikan perjalanan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan mencapai harapan.

Tema Menembus Rintangan, Mengejar Harapan berangkat dari gagasan bahwa perjalanan menuju sesuatu yang diharapkan tidak selalu berjalan lurus.

Kepala Sekolah SMA Kolese Gonzaga Pater Eduardo Calistus Radityo, menjelaskan bahwa pemilihan tema tersebut terinspirasi dari simbol perjuangan para koboi di tengah padang pasir.

Simbol ketahanan di tengah kondisi yang ekstrem ini dinilai sangat relevan dengan dunia pendidikan modern yang sarat akan tantangan baru.

"Ada satu simbol yang mau diangkat itu adalah simbol perjuangan," ujar Pater Eduardo di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (19/9).

Dia juga menyoroti tantangan era digital saat ini, di mana arus informasi sangat deras dan kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau AI.