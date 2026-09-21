menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Event » Usung Tema 'Menembus Rintangan, Mengejar Harapan', Gonzaga Festival 2026 Digelar

Usung Tema 'Menembus Rintangan, Mengejar Harapan', Gonzaga Festival 2026 Digelar

Usung Tema 'Menembus Rintangan, Mengejar Harapan', Gonzaga Festival 2026 Digelar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Konferensi pers Gonzaga Festival 2026. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SMA Kolese Gonzaga kembali menyelenggarakan Gonzaga Festival 2026.

Mengusung tema 'Menembus Rintangan, Mengejar Harapan', festival itu digelar pada 19 - 26 September 2026.

Gonzaga Festival 2026 hadir sebagai ruang bagi para siswa merayakan kreativitas sebagai bentuk keberanian dalam berkarya dan merefleksikan perjalanan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan mencapai harapan.

Baca Juga:

Tema Menembus Rintangan, Mengejar Harapan berangkat dari gagasan bahwa perjalanan menuju sesuatu yang diharapkan tidak selalu berjalan lurus.

Kepala Sekolah SMA Kolese Gonzaga Pater Eduardo Calistus Radityo, menjelaskan bahwa pemilihan tema tersebut terinspirasi dari simbol perjuangan para koboi di tengah padang pasir.

Simbol ketahanan di tengah kondisi yang ekstrem ini dinilai sangat relevan dengan dunia pendidikan modern yang sarat akan tantangan baru.

Baca Juga:

"Ada satu simbol yang mau diangkat itu adalah simbol perjuangan," ujar Pater Eduardo di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (19/9).

Dia juga menyoroti tantangan era digital saat ini, di mana arus informasi sangat deras dan kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau AI.

SMA Kolese Gonzaga kembali menyelenggarakan Gonzaga Festival 2026 dengan tema Menembus Rintangan, Mengejar Harapan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI