Usut Aliran Dana Febrie Adriansyah, Tim Sembilan Kejagung Garap Saksi AS dan H
jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua saksi dari pihak swasta berinisial AS dan H terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa saksi yang memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (31/7) tersebut berinisial AS dan H. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta.
"Terdapat dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan, yakni AS dan H selaku pihak swasta," ujar Anang Supriatna dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
"Terdapat dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan, yakni AS dan H selaku pihak swasta," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Adapun pada pemeriksaan Jumat hari ini, ia mengungkapkan bahwa sejatinya tim penyidik Kejagung atau Tim Sembilan memanggil tujuh orang saksi. Namun, hanya dua saksi yang hadir.
Oleh karena itu, tim penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang kepada lima saksi lainnya yang berhalangan hadir.
Anang juga menegaskan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud.
Diketahui, Tim Sembilan Kejaksaan Agung telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yaitu Febrie Adriansyah selaku mantan Jampidsus dan Nurman Herin selaku pihak swasta.
Kejagung memeriksa dua saksi swasta terkait dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
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