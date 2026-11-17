jpnn.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) membentuk tim khusus (timsus) untuk mempercepat penanganan kasus dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang Yosef Lede (YL) terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan bupati.

Dengan dibentuknya timsus tersebut, personel penyidik yang menangani kasus pemerkosaan itu juga bertambah.

Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto menyebut timsus dibentuk untuk memperkuat Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) dengan melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

"Untuk mempercepat proses ini, saya juga sudah membentuk tim khusus untuk mem-back up PPA-PPO dalam menangani kasus ini. Kami tambahkan penyidiknya, kami asistensi dengan beberapa direktur reserse yang lain untuk memastikan ini berjalan cepat, ini berjalan benar," kata dia, Selasa (17/11/20026).

Irjen Reza menjelaskan penambahan personel penyidik dilakukan untuk mempercepat pemeriksaan, pendalaman alat bukti, serta penyelesaian administrasi perkara.

Namun, percepatan penyidikan tidak boleh mengabaikan tahapan hukum karena setiap proses harus dilakukan secara cermat agar hasil penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan.

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" Kami cepat, tapi tidak boleh ada yang terlewat, sehingga bisa diputus maksimal sesuai dengan undang-undang," ujarnya.

Terkait desakan mahasiswa agar Bupati Kupang diperiksa, Reza mengatakan penyidik Polda NTT telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengenai mekanisme pengajuan izin pemeriksaan terhadap pejabat negara.