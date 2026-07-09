Usut Kasus Korupsi, Kortastipidkor & Polda Metro Geledah 12 Lokasi

jpnn.com, JAKARTA - Tim gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ?dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Penggeledahan itu terkait penyidikan suatu kasus dugaan kasus korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero) dan PT Krakatau Steel.

?Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari tindakan hukum yang dilakukan oleh tim gabungan guna mengumpulkan barang bukti.

?"Ini bagian dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan," ucapnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan hingga Rabu (8/7) malam, tim gabungan telah menyelesaikan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kafe de’Clan Signature di Cipete dan Koin Money Changer di Cipete Selatan.

?Sementara itu proses penggeledahan masih berlangsung di sepuluh lokasi lainnya, yaitu:

1. PT CBS, Cengkareng Timur, Jakarta Barat

2. PT CBS (Kantor Pusat), Penjaringan, Jakarta Utara

3. PT KNI, Petojo Selatan, Jakarta Pusat

4. Rumah Sdr. MN, Serpong Utara, Tangerang Selatan

5. Rumah Sdr. TK, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

6. Kantor/Grup DMG / CP, Kuningan, Jakarta Selatan

7. PT PML, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

8. Rumah Sdr. DR, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan

9. Rumah Sdri. MILDK, Apartement Pacific Place, Jakarta Selatan

10. Rumah di Sentul, Kabupaten Bogor

Tim gabungan Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah kafe dan money changer di Cipete, Jakarta Selatan, untuk penyidikan dugaan kasus korupsi pasokan batu bara yang melibatkan PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero) dan PT Krakatau Steel.