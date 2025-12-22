Usut Kebakaran Hotel New Hollywood, Polisi Olah TKP & Periksa 10 Saksi

jpnn.com - PEKANBARU - Kepolisian terus mendalami peristiwa kebakaran Hotel New Hollywood Pekanbaru, Riau.

Kebakaran itu mengakibatkan satu pengunjung meninggal dunia, dan belasan lainnya mengalami luka-luka.

Polisi mulai memeriksa sejumlah pihak dari manajemen hotel.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Anggi Rian mengatakan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dengan memasang garis polisi di area kebakaran.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan lokasi, sekaligus mendukung proses penyelidikan.

“Dari olah TKP sudah dilakukan pemasangan police line dan saat ini kami sedang melakukan pendataan untuk dimintai keterangan,” kata AKP Anggi Rian, Senin (22/12).

Dalam tahap awal penyelidikan, polisi telah memeriksa sedikitnya 10 saksi. Mereka terdiri dari petugas keamanan hingga karyawan hotel yang berada di lokasi saat kejadian. “Total sementara yang diperiksa 10 orang, mulai dari satpam sampai karyawan hotel,” ungkapnya.