jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polda Jawa Barat menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) yang memicu terjadinya kecelakaan tambang di kawasan Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Ade Mulyana di Polres Bogor, Cibinong, Jumat, mengatakan kedua tersangka berinisial UL dan DE memiliki peran berbeda dalam menjalankan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang telah kami lakukan, kami telah menetapkan sementara dua orang tersangka,” kata Ade.

Ia menjelaskan UL berperan sebagai pemilik lubang tambang sekaligus pemilik tempat pengolahan dan pemurnian material yang diduga mengandung emas, sedangkan DE bertugas sebagai komandan lubang tambang.

DE bertanggung jawab mengatur pembagian giliran kerja para penambang serta mengawasi aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung.

Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah tim gabungan Ditreskrimsus Polda Jawa Barat dan Satreskrim Polres Bogor memeriksa 12 saksi serta satu ahli pertambangan.

Para saksi yang diperiksa antara lain berasal dari PT Antam Tbk, korban selamat, aparat pemerintah desa, serta sejumlah pihak yang mengetahui aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Dalam pengungkapan kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 81 gelundungan atau alat pengolahan material tambang, 527 karung material yang diduga mengandung emas, serta sejumlah peralatan pertambangan lainnya.