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Usut Korupsi di Lingkungan ATR/BPN, KPK Mulai Periksa Saksi Kasus HGB Summarecon Agung

Usut Korupsi di Lingkungan ATR/BPN, KPK Mulai Periksa Saksi Kasus HGB Summarecon Agung
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Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta, Jumat (18/9/2026), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. ANTARA/HO-KPK

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga orang saksi, termasuk seorang pegawai PT Summarecon Agung Tbk dan seorang Direktur Utama perusahaan swasta pada Kamis (1/10).

Pemanggilan ini dilakukan guna mendalami dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin HGB di bawah naungan Kementerian ATR/BPN di wilayah Kabupaten Bogor.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

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Budi mengatakan KPK memanggil tiga orang untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ketiganya adalah RDI selaku pegawai PT Summarecon Agung Tbk, DW selaku Direktur Utama PT Wirabayu Pratama, serta HT selaku pihak swasta.

Pemeriksaan saksi tersebut dilakukan setelah penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam perkara tersebut.

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Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

KPK menyebut perkara tersebut berawal dari sengketa tanah antara Summarecon dan sejumlah ahli waris. Dalam proses pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB, KPK menduga terjadi pemberian uang kepada sejumlah pihak.

KPK memanggil tiga orang saksi, termasuk seorang pegawai PT Summarecon Agung Tbk dan seorang Direktur Utama perusahaan swasta pada Kamis (1/10).

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