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Usut Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Periksa 2 Eks Karyawan BUMN

Usut Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Periksa 2 Eks Karyawan BUMN
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Usut Korupsi Digitalisasi SPBU, KPK Periksa 2 Eks Karyawan BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua saksi dalam penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) tahun 2018 hingga 2023, Senin (9/11).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Saksi yang dipanggil adalah Aily Sutedja, mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka, dan Refi Guspa, pensiunan karyawan BUMN dari PT PINS Indonesia. 

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Materi pemeriksaan belum disampaikan KPK. Dalam pemeriksaan saksi sebelumnya, penyidik biasanya mendalami pengetahuan dan peran saksi dalam proses pengadaan.

KPK mulai menyidik perkara ini sejak September 2024 dan pertama kali mengumumkan pemeriksaan saksi pada 20 Januari 2025. Proyek berawal dari kesepakatan Pertamina dan PT Telkom pada Agustus 2018 tentang digitalisasi SPBU dengan nilai maksimal Rp3,6 triliun.

Pada 4 Agustus 2026, KPK menahan tiga tersangka untuk 20 hari pertama: Dian Rachmawan, yang diduga mengondisikan pemilihan penyedia mesin Electronic Data Capture (EDC); Weriza, mantan pejabat pengadaan PT Telkom; dan Elvizar, mantan Direktur PT Pasific Cipta Solusi. KPK menghitung kerugian negara Rp322,18 miliar, terdiri atas sekitar Rp193,75 miliar pada pengadaan alat Automatic Tank Gauge (ATG) dan Rp128,42 miliar pada pengadaan EDC. (Tan/jpnn)

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KPK memeriksa dua saksi dalam penyidikan dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023, Senin (9/11).


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

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