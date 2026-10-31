Usut Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas ASN, Polresta Sorong Kota Tetapkan 2 Tersangka

jpnn.com - SORONG - Polresta Sorong menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPR Papua Barat Daya tahun anggaran 2024.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sorong AKP Afriangga U Tan menjelaskan bahwa penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara bersama penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya.

“Dari hasil gelar perkara, ditetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas dengan kerugian negara sekitar Rp477 juta," kata Afriangga di Sorong, Sabtu (31/10).

Kedua tersangka masing-masing berinisial JN yang menjabat Sekretaris DPR Papua Barat Daya dan ES, seorang staf yang diperbantukan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Setelah menetapkan keduanya sebagai tersangka, penyidik Polresta Sorong telah melayangkan surat panggilan pertama untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara tersebut.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, kedua tersangka saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Manokwari karena terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas anggota DPR Papua Barat Daya.

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Oleh karena itu, penyidik Polresta Sorong berencana mendatangi Lapas Manokwari untuk memeriksa kedua tersangka.

Afriangga mengatakan kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).