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Usut Korupsi Tata Kelola Nikel, Penyidik Jampidsus Periksa 5 Saksi

Usut Korupsi Tata Kelola Nikel, Penyidik Jampidsus Periksa 5 Saksi
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Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna (dua dari kiri) menyampaikan keterangan mengenai pemeriksaan lima saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020. Foto: Dokumentasi Puspenkum Kejagung

jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung terus mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020.

Terbaru, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa lima orang saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan kelima orang saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya berasal dari sejumlah instans.

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Pertama, DJ yang merupakan verifikator PT Sucofindo.

Tiga saksi berikutnya  dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni MG, H, dan HSR.

Seorang saksi lagi, yakni MCR dari Kementerian Keuangan.

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"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang Supriatna dalam keterangan resminya yang diterima JPNN.com, Selasa (10/11).

Anang memastikan proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. (mrk/jpnn)

Tim Jaksa Penyidik Jampidsus telah memeriksa lima saksi terkait perkasa dugaan tindak korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017-2020


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

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